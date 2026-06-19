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AGENDA · Montauban-de-Luchon

CONCERT LES CRÊTES BRÛLÉES CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon

vendredi 10 juillet 2026 · CAFÉ DES 4 CHEMINS · Montauban-de-Luchon

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
CAFÉ DES 4 CHEMINS
Adresse
1 Rue de Sous Baylo
Ville
31110 Montauban-de-Luchon
Département
Haute-Garonne
Tarif

Montauban-de-Luchon

CONCERT LES CRÊTES BRÛLÉES CAFÉ DES 4 CHEMINS

CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous Baylo Montauban-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-07-10 23:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Du punk acoustique, brut, drôle et un peu bordélique…
Possibilité de restauration locale, de saison et végétarienne sur place.
Repas sur place de 19h à 21h30.
Pas de réservation.
Tout Public.   .

CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous Baylo Montauban-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie   cafedesquatrechemins31@gmail.com

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English :

Acoustic punk—raw, funny, and a little messy…

L’événement CONCERT LES CRÊTES BRÛLÉES CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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