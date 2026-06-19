CONCERT LES CRÊTES BRÛLÉES CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon
vendredi 10 juillet 2026 · CAFÉ DES 4 CHEMINS · Montauban-de-Luchon
Informations pratiques
Montauban-de-Luchon
CONCERT LES CRÊTES BRÛLÉES CAFÉ DES 4 CHEMINS
CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous Baylo Montauban-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-07-10 23:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Du punk acoustique, brut, drôle et un peu bordélique…
Possibilité de restauration locale, de saison et végétarienne sur place.
Repas sur place de 19h à 21h30.
Pas de réservation.
Tout Public. .
CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous Baylo Montauban-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie cafedesquatrechemins31@gmail.com
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English :
Acoustic punk—raw, funny, and a little messy…
L’événement CONCERT LES CRÊTES BRÛLÉES CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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