SESSION IRLANDAISE AU CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFE DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon
SESSION IRLANDAISE AU CAFÉ DES 4 CHEMINS
CAFE DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous-Baylo Montauban-de-Luchon Haute-Garonne
Début : 2026-03-27 19:00:00
Des instruments acoustiques, des airs qui sentent la Guinness imaginaire et les falaises battues par le vent.
Même si vous ne connaissez rien à l’Irlande, au bout de vingt minutes vous aurez envie d’appeler tout le monde “mon frère” en levant votre verre.
Possibilité de restauration sur place. .
CAFE DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous-Baylo Montauban-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie cafedesquatrechemins31@gmail.com
English :
Acoustic instruments, tunes that smell of imaginary Guinness and wind-whipped cliffs.
