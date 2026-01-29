ATELIER CHANT TRAD AU CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFE DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon

ATELIER CHANT TRAD AU CAFÉ DES 4 CHEMINS

CAFE DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous-Baylo Montauban-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-03

2026-02-03

Venez chanter à plusieurs et découvrir le chant Trad! C’est comme la douche, mais avec des témoins. Wilfried va essayer de transformer vos cris de détresse en harmonie. Un miracle est si vite arrivé.

Possibilité de restauration locale et végétarienne. .

CAFE DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous-Baylo Montauban-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie contact@quatre-chemins.com

English :

Come and sing along and discover Trad singing! It’s like showering, but with witnesses. Wilfried will try to transform your cries of distress into harmony. A miracle happens so quickly.

L’événement ATELIER CHANT TRAD AU CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon a été mis à jour le 2026-01-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE