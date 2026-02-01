QUEER NIGHT BLIND TEST SPÉCIAL LOVE AU CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon

QUEER NIGHT BLIND TEST SPÉCIAL LOVE AU CAFÉ DES 4 CHEMINS

CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous-Baylo Montauban-de-Luchon Haute-Garonne

Aux commandes de cette nuit placée sous le signe de l’amour (et du second degré) Domina Sin, prête à faire vibrer les cœurs.

Au programme

Blind test spécial Love des hymnes romantiques aux guilty pleasures, viens tester ta culture musicale

Prestation drag glamour, humour, audace et beaucoup d’amour

Une ambiance inclusive, festive et libérée, que tu sois en couple, célibataire, en crush ou en “c’est compliqué”

Que tu viennes célébrer l’amour, l’oublier, ou simplement chanter à tue-tête, cette soirée est faite pour toi.

Le Samedi 14 Février, l’amour se vit en drag !

Possibilité de restauration locale et végétarienne. .

CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous-Baylo Montauban-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie contact@quatre-chemins.com

English :

At the helm of this night of love (and the second degree): Domina Sin, ready to set hearts aflutter.

