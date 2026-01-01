SOIRÉE FANFARE ILIX’SON AU CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon
CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous Baylo Montauban-de-Luchon Haute-Garonne
Début : 2026-01-16 21:00:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Performance live orchestrée par Wilfried Abo avec un ensemble de 15 musicien·nes.
Soirée fanfare cuivrée et festive.
Possibilité de restauration sur place. .
CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous Baylo Montauban-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie cafedesquatrechemins31@gmail.com
English :
Live performance orchestrated by Wilfried Abo with an ensemble of 15 musicians.
A brassy, festive fanfare evening.
L'événement SOIRÉE FANFARE ILIX'SON AU CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon a été mis à jour le 2026-01-06