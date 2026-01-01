SOIRÉE FANFARE ILIX’SON AU CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon

SOIRÉE FANFARE ILIX’SON AU CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon vendredi 16 janvier 2026.

SOIRÉE FANFARE ILIX’SON AU CAFÉ DES 4 CHEMINS

CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous Baylo Montauban-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 21:00:00
fin : 2026-01-16

Date(s) :
2026-01-16

Performance live orchestrée par Wilfried Abo avec un ensemble de 15 musicien·nes.
Soirée fanfare cuivrée et festive.
Possibilité de restauration sur place.   .

CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous Baylo Montauban-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie   cafedesquatrechemins31@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Live performance orchestrated by Wilfried Abo with an ensemble of 15 musicians.
A brassy, festive fanfare evening.

L’événement SOIRÉE FANFARE ILIX’SON AU CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon a été mis à jour le 2026-01-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE