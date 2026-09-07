Collectif Sensitropes, Ecolieu Les Vergers de la Cailleuse (Cie Badinage Artistique), La Vallée-au-Blé

samedi 12 septembre 2026 · Ecolieu Les Vergers de la Cailleuse (Cie Badinage Artistique) · La Vallée-au-Blé

Informations pratiques

Collectif Sensitropes Samedi 12 septembre, 11h00 Ecolieu Les Vergers de la Cailleuse (Cie Badinage Artistique) Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Le collectif Sensitropes, en résidence longue sur le territoire de la Thiérache du Centre, sera présent au festival Jardins en scène en proposant des mises en partage de la résidence en cours. Cette mise en partage pourra prendre des formes différentes en fonction des lieux et des partenaires: installation, procession participative, ateliers, récoltes… Elles seront co-construites entre les partenaires au cours de l’année 2026 en fonction des rencontres et actions menées sur la durée de la résidence.

Ecolieu Les Vergers de la Cailleuse (Cie Badinage Artistique) 35, rue de Lemé 02 La Vallée-au-Blé La Vallée-au-Blé 02140 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lachambredeau.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lachambredeau »}]

Interventions plastiques participatives Aisne

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