Collection d’Art Rue des Faulx Rouen

Collection d’Art

Rue des Faulx Abbatiale Saint-Ouen Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Découvrez les entreprises d’artisanat d’art plus emblématique, dans un lieu d’exception, l’abbatiale Saint-Ouen de Rouen. Une occasion de découvrir des savoir-faire ancestraux des artisans et maitres artisans du territoire normand.

Les métiers visés sont entre autres l’ébénisterie, la joaillerie, la soufflerie de verre, la céramique, la restauration de tableaux…

Partez à la rencontre de ces artisans, dans cet édifice religieux classé Monument Historique par la beauté de ses verrières qui retracent l’évolution de l’art du vitrail du XIVe au XVIe siècle et par la présence du grand orgue de tribune Cavaillé-Coll, également classé Monument Historique, dont la notoriété est internationale.

Entrée libre gratuite .

Rue des Faulx Abbatiale Saint-Ouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Collection d’Art

L’événement Collection d’Art Rouen a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme Rouen tourisme