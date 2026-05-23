Collections spoliées, les stigmates de la Seconde Guerre mondiale, Musée Bertrand, Châteauroux

Informations pratiques

Collections spoliées, les stigmates de la Seconde Guerre mondiale Dimanche 20 septembre, 15h30 Musée Bertrand Indre

Places limitées à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Les collections françaises, publiques et privées, portent toujours les stigmates des persécutions de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). La spoliation des objets d’art participe au processus systématique d’anéantissement racial et antisémite alors mis en place, tandis qu’aux œuvres disparues s’ajoutent les œuvres orphelines. Méthodes et acteurs, nazis et vichystes, rivalisent dans ce pillage à grande échelle. La région Centre-Val de Loire, point d’ancrage du patrimoine muséal évacué, se trouve pourtant au cœur de ces problématiques qui convoquent aujourd’hui la recherche de provenance pour réparer les mémoires et honorer nos trésors.

Conférence animée par Ambre Genevois, historienne de l’art.

Musée Bertrand 2 Rue Descente des Cordeliers, 36000 Châteauroux, France Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 0254611234 https://www.chateauroux-metropole.fr/sepanouir/culture/musee-bertrand [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 61 12 34 »}, {« type »: « email », « value »: « reservationmusee@chateauroux-metropole.fr »}] Construction du XVIIIe siècle élevée à l’emplacement d’une maison acquise en 1769 par les ancêtres du général Bertrand. Les plans furent dressés par Martin Boucher, premier ingénieur du Roi.

L’entrée monumentale ouvre sous un grand arc percé dans un mur écran qui continue la façade latérale de l’hôtel. Elle mène à la cour formée par le bâtiment principal et deux ailes en retour. Des constructions plus récentes ont allongé ces ailes. La façade sur jardin est animée par un avant-corps semi circulaire que forme le petit salon ovale. Cet avant-corps est couronné par une balustrade. Parking place Lafayette

Les collections françaises, publiques et privées, portent toujours les stigmates des persécutions de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).

© Musée Bertrand de Châteauroux