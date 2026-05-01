Châteauroux

La Nuit des musées 2026

2 Rue Descente des Cordeliers Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Les œuvres sortent des cadres Découvrez les costumes et les créations sonores des élèves du lycée Les Charmilles et des étudiants de l’Ecole internationale de composition de musique à l’image.

Ils vous expliqueront comment les tableaux du musée Bertrand les ont inspirés pour concevoir des œuvres inédites. Nocturne exceptionnelle de l’exposition Guerriers du japon les arts et les armes

Déambulez dans les salles de l’exposition et profitez de la présence de médiateurs et du commissaire de l’exposition pour poser toutes vos questions ! .

2 Rue Descente des Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 12 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les ?uvres sortent des cadres: Discover the costumes and sound creations of pupils from the Lycée Les Charmilles and students from the Ecole internationale de composition de musique à l?image.

L’événement La Nuit des musées 2026 Châteauroux a été mis à jour le 2026-05-20 par BERRY