Informations pratiques

Châteauroux

Grande fête de saison !

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11 22:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Venez assister à la présentation de la saison 2026-2027 avec des invités à 19h.

Émission radiophonique en direct et en public en simultané avec la compagnie OPUS (La grande tablée).

Buffet partagé à 21h15 Gratuit et sur réservation (apportez vos meilleurs salades et gâteaux, nous vous offrons pâtés, tartes et boissons). .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

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English :

Inspired by a Christine Gérard solo he danced in 2001, Raphaël Cottin, one of Thomas Lebrun?s loyal performers, imagines a story of transmission with young dancers. Accompanied by three artists, Raphaël Cottin creates a delicate show. Intense and stunning!

L’événement Grande fête de saison ! Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme