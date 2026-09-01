Grande fête de saison ! Châteauroux
vendredi 11 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Grande fête de saison !
88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11 22:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Venez assister à la présentation de la saison 2026-2027 avec des invités à 19h.
Émission radiophonique en direct et en public en simultané avec la compagnie OPUS (La grande tablée).
Buffet partagé à 21h15 Gratuit et sur réservation (apportez vos meilleurs salades et gâteaux, nous vous offrons pâtés, tartes et boissons). .
88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34
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English :
Inspired by a Christine Gérard solo he danced in 2001, Raphaël Cottin, one of Thomas Lebrun?s loyal performers, imagines a story of transmission with young dancers. Accompanied by three artists, Raphaël Cottin creates a delicate show. Intense and stunning!
L’événement Grande fête de saison ! Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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