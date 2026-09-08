Colombier du XVIIe siècle, cour de la mairie, Poilly-sur-Serein

Informations pratiques

Colombier du XVIIe siècle 19 et 20 septembre cour de la mairie Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Colombier du XVIIe siècle classé monument historique et remarquable par sa taille et son état : échelle de bois tournante et un peu plus de 3000 boulins (sur les 3370 à la construction). Un cahier présentant ce batiment et son usage est proposé à la vente. Une buvette permet de rencontrer des bénévoles de l’association Compagnons du Serein et de parler du patrimoine du village.

cour de la mairie 50 rue d’En Bas 89310 Poilly sur Serein Poilly-sur-Serein 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté http://compagnonsduserein.fr Colombier construit au XVIIe siècle bien conservé avec son échelle tournante et ses plus de 3000 boulins. Classé monument historique il a fait l’objet de rénovations fin des année 1960 et en 2008. parkings en haut du village, à proximité de l’église ou en bas à proximité de la rivière.

Colombier du XVIIe siècle classé monument historique et remarquable par sa taille et son état : échelle de bois tournante et un peu plus de 3000 boulins (sur les 3370 à la construction). Un cahier ce…

© Luc Menetrey