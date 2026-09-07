Exposition sur les moulins du Serein, Ponts à Poilly sur Serein, Poilly-sur-Serein

Informations pratiques

Exposition sur les moulins du Serein 19 et 20 septembre Ponts à Poilly sur Serein Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Présentation technique et historique sur les moulins à eau, situation des 72 moulins positionnés sur le Serein, focus sur les 3 moulins du village : le moulin banal (disparu) le moulin de la Liberté et le moulin Jacquillat.

Ponts à Poilly sur Serein Poilly sur Serein 89310 Poilly-sur-Serein 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté http://compagnonsduserein.fr Présentation des 66 moulins à eaux du Serein, l’histoire des moulins à eaux et focus sur les 2 moulins du village. parkings possibles le long du Serein, le long du moulin Jaquillat ou en bas de la rue d’En Bas.

Présentation technique et historique sur les moulins à eau, situation des 66 moulins positionnés sur le Serein, focus sur les 3 moulins du village : le moulin banal (disparu) le moulin de la Liberté…

©Luc Menetrey