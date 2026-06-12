Saint-Laurent-de-la-Salanque

COLOR DJ BATTLE FESTIVAL

1467 Route de Saint-Hippolyte Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-07-17 02:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Vibrez au rythme du Concours DJ ! Après la remise des prix, les trois finalistes prendront les platines pour un mix exclusif et une soirée riche en énergie et en créativité.

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1467 Route de Saint-Hippolyte Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

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English :

Vibrate to the rhythm of the DJ Competition! After the awards ceremony, the three finalists will take to the decks for an exclusive mix and an evening full of energy and creativity.

L’événement COLOR DJ BATTLE FESTIVAL Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-12 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME