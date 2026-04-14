Color run de la vogue du cabri Parnans
Color run de la vogue du cabri Parnans samedi 2 mai 2026.
Parnans
Color run de la vogue du cabri
Village Parnans Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 16:00:00
fin : 2026-05-02 16:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Participez à la Color Run de la Vogue du Cabri à Parnans, une course colorée de 2,5 km avec un raccourci pour les plus petits. Venez avec un t-shirt blanc et des lunettes de soleil pour profiter pleinement de l’événement.
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Village Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 01 55
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English :
Take part in the Color Run de la Vogue du Cabri in Parnans, a colorful 2.5 km race with a shortcut for the little ones. Wear a white T-shirt and sunglasses to make the most of the event.
L’événement Color run de la vogue du cabri Parnans a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
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- Vogue du cabri Parnans 2 mai 2026