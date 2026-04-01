Tournoi Triathlon par équipe Espace du Citoyen et Parthenis Parnans
Tournoi Triathlon par équipe Espace du Citoyen et Parthenis Parnans samedi 18 avril 2026.
Parnans
Tournoi Triathlon par équipe
Espace du Citoyen et Parthenis 85 Route des Collines Parnans Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Par équipe, avec le repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Participez au triathlon sur le thème des tropiques organisé par le Foyer culturel et sportif de Parnans. Au programme Raqball, badminton et pétanque par équipe de 3. Venez nombreux !
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Espace du Citoyen et Parthenis 85 Route des Collines Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 01 55 fcsparnans@gmail.com
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English :
Take part in the tropical-themed triathlon organized by the Foyer Culturel et Sportif de Parnans. On the program: Raqball, badminton and pétanque in teams of 3. Come one, come all!
L’événement Tournoi Triathlon par équipe Parnans a été mis à jour le 2026-04-11 par Valence Romans Tourisme
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