Tournoi Triathlon par équipe Espace du Citoyen et Parthenis Parnans

Parnans

Tournoi Triathlon par équipe

Espace du Citoyen et Parthenis 85 Route des Collines Parnans Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Par équipe, avec le repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Participez au triathlon sur le thème des tropiques organisé par le Foyer culturel et sportif de Parnans. Au programme Raqball, badminton et pétanque par équipe de 3. Venez nombreux !

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Espace du Citoyen et Parthenis 85 Route des Collines Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 01 55 fcsparnans@gmail.com

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English :

Take part in the tropical-themed triathlon organized by the Foyer Culturel et Sportif de Parnans. On the program: Raqball, badminton and pétanque in teams of 3. Come one, come all!

L’événement Tournoi Triathlon par équipe Parnans a été mis à jour le 2026-04-11 par Valence Romans Tourisme