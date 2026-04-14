Parnans

Vogue du cabri

Village Parnans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Cette année encore, la vogue des cabris est de retour!

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Village Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 31 77

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English :

Once again, the vogue des cabris is back!

L’événement Vogue du cabri Parnans a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme