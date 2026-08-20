Coloriages magiques 2.0 Médiathèque La Ronde des mots La Crèche
mercredi 24 février 2027 · La Crèche
Informations pratiques
La Crèche
Coloriages magiques 2.0 Médiathèque La Ronde des mots
1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-24 10:30:00
fin : 2027-02-24
Date(s) :
2027-02-24
Je colorie. Je prends en photo. Mon coloriage s’anime.
Dès 5 ans / Sur inscription .
1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr
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English : Coloriages magiques 2.0 Médiathèque La Ronde des mots
L’événement Coloriages magiques 2.0 Médiathèque La Ronde des mots La Crèche a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Haut Val De Sèvre
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