Colplayed au Palais idéal Palais idéal du facteur Cheval Hauterives
Colplayed au Palais idéal Palais idéal du facteur Cheval Hauterives dimanche 28 juin 2026.
Hauterives
Colplayed au Palais idéal
Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais idéal Hauterives Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 21:00:00
fin : 2026-06-28 23:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Toujours fidèle à l’actualité du célèbre groupe britannique, COLDPLAYED offre au public de goûter à l’univers si coloré et festif de Coldplay.
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Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais idéal Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@facteurcheval.com
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English :
Always faithful to the latest news from the famous British band, COLDPLAYED offers audiences a taste of Coldplay?s colorful, festive universe.
L’événement Colplayed au Palais idéal Hauterives a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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