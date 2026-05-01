Colplayed au Palais idéal Palais idéal du facteur Cheval Hauterives

Hauterives

Colplayed au Palais idéal

Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais idéal Hauterives Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 21:00:00

fin : 2026-06-28 23:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Toujours fidèle à l’actualité du célèbre groupe britannique, COLDPLAYED offre au public de goûter à l’univers si coloré et festif de Coldplay.

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Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais idéal Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@facteurcheval.com

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English :

Always faithful to the latest news from the famous British band, COLDPLAYED offers audiences a taste of Coldplay?s colorful, festive universe.

L’événement Colplayed au Palais idéal Hauterives a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche