Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Colplayed au Palais idéal Palais idéal du facteur Cheval Hauterives

Colplayed au Palais idéal Palais idéal du facteur Cheval Hauterives dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Palais idéal du facteur Cheval

Adresse : 8, rue du Palais idéal

Ville : 26390 Hauterives

Département : Drôme

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 20 20

Hauterives

Colplayed au Palais idéal

Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais idéal Hauterives Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 21:00:00
fin : 2026-06-28 23:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Toujours fidèle à l’actualité du célèbre groupe britannique, COLDPLAYED offre au public de goûter à l’univers si coloré et festif de Coldplay.
  .

Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais idéal Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@facteurcheval.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Always faithful to the latest news from the famous British band, COLDPLAYED offers audiences a taste of Coldplay?s colorful, festive universe.

L’événement Colplayed au Palais idéal Hauterives a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

À voir aussi à Hauterives (Drôme)