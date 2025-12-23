Concert Locura CS 10008 Hauterives
Concert Locura CS 10008 Hauterives mercredi 1 juillet 2026.
Concert Locura
CS 10008 8 rue du Palais Hauterives Drôme
Début : 2026-07-01 21:00:00
fin : 2026-07-01
2026-07-01
Venez passer une soirée inoubliable avec Locura, musique baroque et hip-hop. Le concert de l’Hostel Dieu et Mourad Merzouki en partenariat avec le Centre Musical International. Dans le cadre du festival international de Jean-Sébastien Bach.
CS 10008 8 rue du Palais Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 81 19 contact@facteurcheval.com
English :
Enjoy an unforgettable evening with Locura, baroque music and hip-hop. The concert by Hostel Dieu and Mourad Merzouki in partnership with the Centre Musical International. As part of the International Johann Sebastian Bach Festival.
