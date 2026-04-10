Véronique Sanson au Palais idéal Palais idéal du facteur Cheval Hauterives
Véronique Sanson au Palais idéal Palais idéal du facteur Cheval Hauterives vendredi 26 juin 2026.
Hauterives
Véronique Sanson au Palais idéal
Palais idéal du facteur Cheval 8 rue du Palais Hauterives Drôme
Tarif : 60 – 60 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Entourée de ses fidèles musiciens, Véronique Sanson vous promet un spectacle vibrant dans un lieu unique !
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Palais idéal du facteur Cheval 8 rue du Palais Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@facteurcheval.com
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English :
Surrounded by her faithful musicians, Véronique Sanson promises a vibrant show in a unique setting!
L’événement Véronique Sanson au Palais idéal Hauterives a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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