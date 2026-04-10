Véronique Sanson au Palais idéal Palais idéal du facteur Cheval Hauterives

Hauterives

Véronique Sanson au Palais idéal

Palais idéal du facteur Cheval 8 rue du Palais Hauterives Drôme

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Entourée de ses fidèles musiciens, Véronique Sanson vous promet un spectacle vibrant dans un lieu unique !

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Palais idéal du facteur Cheval 8 rue du Palais Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@facteurcheval.com

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English :

Surrounded by her faithful musicians, Véronique Sanson promises a vibrant show in a unique setting!

L’événement Véronique Sanson au Palais idéal Hauterives a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche