Combattre l’écran impulsif Bibliothèque Bellangerais Rennes Vendredi 19 juin, 15h30

Juin du numérique: la vie derrière l’écran

Contre l’envie irrépressible d’ouvrir son smartphone, quelles solutions peut-on adopter ? Les médiateurs numériquent proposent un temps d’échange et de réflexion sur ce nouvel enjeu.

Ados et adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-19T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-19T17:00:00.000+02:00

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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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