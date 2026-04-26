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Combattre l’écran impulsif Bibliothèque Bellangerais Rennes

Combattre l’écran impulsif Bibliothèque Bellangerais Rennes

Combattre l’écran impulsif Bibliothèque Bellangerais Rennes vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Bellangerais

Adresse : 5bis, rue du Morbihan

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Combattre l’écran impulsif Bibliothèque Bellangerais Rennes Vendredi 19 juin, 15h30

Juin du numérique: la vie derrière l’écran

Contre l’envie irrépressible d’ouvrir son smartphone, quelles solutions peut-on adopter ? Les médiateurs numériquent proposent un temps d’échange et de réflexion sur ce nouvel enjeu.
Ados et adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-19T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-19T17:00:00.000+02:00

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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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