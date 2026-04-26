Combattre l’écran impulsif Bibliothèque Bellangerais Rennes
Combattre l’écran impulsif Bibliothèque Bellangerais Rennes vendredi 19 juin 2026.
Combattre l’écran impulsif Bibliothèque Bellangerais Rennes Vendredi 19 juin, 15h30 Ille-et-Vilaine
Juin du numérique: la vie derrière l’écran
Contre l’envie irrépressible d’ouvrir son smartphone, quelles solutions peut-on adopter ? Les médiateurs numériquent proposent un temps d’échange et de réflexion sur ce nouvel enjeu.
Ados et adultes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-19T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-19T17:00:00.000+02:00
1
Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Ducky Scène Ouverte – Bourg L’Évêque, Salle Smague (polyvalente), Rennes 26 avril 2026
- Ducky Scène Ouverte – Bourg L’Évêque Salle Smague (polyvalente) Rennes 26 avril 2026
- Exposition Juillet en avril. L’aventure éditoriale des Éditions de Juillet LE 360 Rennes 27 avril 2026
- La médecine à distance et la responsabilité civile Faculté de droit et science politique, salle 211 Rennes 27 avril 2026
- LES PIEDS DANS L’EAU – Mickaël Jourdan Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes 27 avril 2026