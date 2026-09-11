Come again, sweet love Hommage à John Dowland (1563 – 1626), Hôpital du Vésinet – Salle des spectacles, Le Vésinet

vendredi 11 septembre 2026 · Hôpital du Vésinet - Salle des spectacles · Le Vésinet

Informations pratiques

Come again, sweet love

Hommage à John Dowland (1563 – 1626) Vendredi 11 septembre, 16h00 Hôpital du Vésinet – Salle des spectacles Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T16:00:00+02:00 – 2026-09-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T16:00:00+02:00 – 2026-09-11T18:00:00+02:00

Oblivion Soave – Jean-Marie Canevet

Clémence Guichert, flûte à bec

Laetitia Schneider, théorbe

Rutsu Yane, viole

Jean-Marie Canevet, contre-ténor

Hôpital du Vésinet – Salle des spectacles 72 Av. de la Princesse, 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France

Come again, sweet love Hommage à John Dowland (1563 – 1626)