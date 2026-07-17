Exposition « L’évolution de nos quartiers », Forum, Le Vésinet

Informations pratiques

Exposition « L’évolution de nos quartiers » 19 et 20 septembre Forum Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au gré de vos promenades dans le Vésinet, venez découvrir nos panneaux d’exposition répartis dans les différents quartiers.

Vous découvrirez l’évolution au gré des époques d’un lieu, d’un bâtiment, d’un quartier.

De la place du Marché, au parc Princesse en passant par le gymnase McNair, venez découvrir l’ancien visage de ces lieux qui font partie de votre quotidien.

Plan disponible au Forum

Forum 3 avenue des Pages 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 0130154721 centre d’information

Circuit-exposition « L’évolution de nos quartiers »