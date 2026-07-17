UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Vésinet

Exposition « L’évolution de nos quartiers », Forum, Le Vésinet

samedi 19 septembre 2026 · Forum · Le Vésinet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Forum
Adresse
3 avenue des Pages 78110 Le Vésinet
Ville
78110 Le Vésinet
Département
Yvelines

Exposition « L’évolution de nos quartiers » 19 et 20 septembre Forum Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au gré de vos promenades dans le Vésinet, venez découvrir nos panneaux d’exposition répartis dans les différents quartiers.
Vous découvrirez l’évolution au gré des époques d’un lieu, d’un bâtiment, d’un quartier.
De la place du Marché, au parc Princesse en passant par le gymnase McNair, venez découvrir l’ancien visage de ces lieux qui font partie de votre quotidien.
Plan disponible au Forum

Forum 3 avenue des Pages 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 0130154721 centre d’information
Circuit-exposition « L’évolution de nos quartiers »

À voir aussi à Le Vésinet (Yvelines)