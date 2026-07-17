Exposition « 1859 : l’inauguration de l’asile impérial du Vésinet », Hôpital du Vésinet, Le Vésinet

Informations pratiques

Exposition « 1859 : l’inauguration de l’asile impérial du Vésinet » 19 et 20 septembre Hôpital du Vésinet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Exposition « 1859 : l’Inauguration de l’Asile Impérial du Vésinet » de la Société d’Histoire du Vésinet et de la Mémoire de Croissy.

Expositions installées dans la salle de spectacle de l’Hôpital

Hôpital du Vésinet 72 avenue de la Princesse 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 01 30 15 88 84 http://www.levesinet.fr Asile impérial construit à l’initiative de Napoléon III et inauguré en 1859 par le Duc de Padoue, cet établissement avait vocation à accueillir les ouvrières convalescentes ou mutilées du travail. En 1949, il devient « établissement national de convalescence ». En 1993, il adopte le nom d’Hôpital du Vésinet. RER Le Vésinet Centre

Exposition « 1859 : l’inauguration de l’asile impérial du Vésinet »

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