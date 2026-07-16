A la découverte des trésors cachés du Vésinet, Forum, Le Vésinet

Informations pratiques

A la découverte des trésors cachés du Vésinet 19 et 20 septembre Forum Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Munis de votre livret d’enquête (disponible au Forum), partez en balade dans les différents quartiers de la ville, pour découvrir des anecdotes et secrets méconnus.

Forum 3 avenue des Pages 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 0130154721 centre d’information

Circuit « A la découverte des trésors cachés du Vésinet »