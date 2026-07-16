AGENDA · Le Vésinet
A la découverte des trésors cachés du Vésinet, Forum, Le Vésinet
samedi 19 septembre 2026 · Forum · Le Vésinet
Informations pratiques
A la découverte des trésors cachés du Vésinet 19 et 20 septembre Forum Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Munis de votre livret d’enquête (disponible au Forum), partez en balade dans les différents quartiers de la ville, pour découvrir des anecdotes et secrets méconnus.
Forum 3 avenue des Pages 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 0130154721 centre d’information
Circuit « A la découverte des trésors cachés du Vésinet »
À voir aussi à Le Vésinet (Yvelines)
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- Visite guidée de l’église Sainte Marguerite, Église Sainte-Marguerite, Le Vésinet 20 septembre 2026