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AGENDA · Le Vésinet

A la découverte des trésors cachés du Vésinet, Forum, Le Vésinet

samedi 19 septembre 2026 · Forum · Le Vésinet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Forum
Adresse
3 avenue des Pages 78110 Le Vésinet
Ville
78110 Le Vésinet
Département
Yvelines

A la découverte des trésors cachés du Vésinet 19 et 20 septembre Forum Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Munis de votre livret d’enquête (disponible au Forum), partez en balade dans les différents quartiers de la ville, pour découvrir des anecdotes et secrets méconnus.

Forum 3 avenue des Pages 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 0130154721 centre d’information
Circuit « A la découverte des trésors cachés du Vésinet »

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