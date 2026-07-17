Concert du Patrimoine – Carmen, rêve d’Espagne, Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann, Le Vésinet

vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann · Le Vésinet

Informations pratiques

Concert du Patrimoine – Carmen, rêve d’Espagne Vendredi 18 septembre, 20h30 Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann Yvelines

tarif unique 5€, gratuit pour les moins de 18 ans; placement libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Carmen, Rêve d’espagne

Découvrez la genèse du chef-d’oeuvre de Georges Bizet où les plus beaux airs d’opéra se mêlent aux chants populaires espagnols, au flamenco et à la guitare. Un spectacle inédit pour célébrer les vingt ans d’amitié entre le Vésinet et Villanueva de la Canada.

Avec le soutien de l’entreprise Bentin et de l’agence Les Cercles

Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann 59 boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 0130156600 https://theatreduvesinet.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatreduvesinet.fr »}]

Concert « Carmen, rêve d’Espagne »