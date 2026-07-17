Concert du Patrimoine – Carmen, rêve d’Espagne, Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann, Le Vésinet
vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann · Le Vésinet
Informations pratiques
Concert du Patrimoine – Carmen, rêve d’Espagne Vendredi 18 septembre, 20h30 Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann Yvelines
tarif unique 5€, gratuit pour les moins de 18 ans; placement libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Carmen, Rêve d’espagne
Découvrez la genèse du chef-d’oeuvre de Georges Bizet où les plus beaux airs d’opéra se mêlent aux chants populaires espagnols, au flamenco et à la guitare. Un spectacle inédit pour célébrer les vingt ans d’amitié entre le Vésinet et Villanueva de la Canada.
Avec le soutien de l’entreprise Bentin et de l’agence Les Cercles
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann 59 boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 0130156600 https://theatreduvesinet.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatreduvesinet.fr »}]
Concert « Carmen, rêve d’Espagne »
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