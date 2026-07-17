Visite guidée du parc de la Villa Beau-Chêne, Villa Beau-Chêne (dite Villa de Joséphine Baker), Le Vésinet

samedi 19 septembre 2026 · Villa Beau-Chêne (dite Villa de Joséphine Baker) · Le Vésinet

Informations pratiques

Visite guidée du parc de la Villa Beau-Chêne Samedi 19 septembre, 14h00 Villa Beau-Chêne (dite Villa de Joséphine Baker) Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite commentée du parc de la villa dite « Joséphine Baker » par les bénévoles de la société d’Histoire du Vésinet.

Villa Beau-Chêne (dite Villa de Joséphine Baker) 52 avenue Georges-Clemenceau 78110 Le Vesinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France

Visite commentée

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