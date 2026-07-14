Comédie Amis pour la vie Atrium Dax

Informations pratiques

Dax

Comédie Amis pour la vie

Atrium 1 cours Foch Dax Landes

Tarif : 22 – 22 – 32 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-04 20:30:00

fin : 2027-03-04

Date(s) :

2027-03-04

Huis clos entre amis pour le meilleur et pour le pire…

Claire et Richard reçoivent un couple d’amis de longue date, Mathilde et Christophe, à dîner. La soirée suit son cours,

apparemment sans embûche, dans une certaine gaieté et bonne humeur, jusqu’au moment où une révélation inattendue vient tout bouleverser…

Comment tout envoyer valser au sein de ces deux couples d’amis, comment dérégler l’horloge de leur prétendu bonheur

amoureux et amical pour que chacun puisse enfin exprimer ce qu’il ressent, ce qu’il a sur le cœur, et qu’il tait sûrement

depuis bien longtemps pour conserver les apparences.

Mettre à l’épreuve leur amour et leur amitié, voir ce qu’il en reste après la tempête des silences brisés et des colères libérées. .

Atrium 1 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

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English : Comédie Amis pour la vie

L’événement Comédie Amis pour la vie Dax a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Grand Dax