Comédie Amis pour la vie Atrium Dax
jeudi 4 mars 2027 · Atrium · Dax
Informations pratiques
Dax
Comédie Amis pour la vie
Atrium 1 cours Foch Dax Landes
Tarif : 22 – 22 – 32 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-04 20:30:00
fin : 2027-03-04
Date(s) :
2027-03-04
Huis clos entre amis pour le meilleur et pour le pire…
Claire et Richard reçoivent un couple d’amis de longue date, Mathilde et Christophe, à dîner. La soirée suit son cours,
apparemment sans embûche, dans une certaine gaieté et bonne humeur, jusqu’au moment où une révélation inattendue vient tout bouleverser…
Comment tout envoyer valser au sein de ces deux couples d’amis, comment dérégler l’horloge de leur prétendu bonheur
amoureux et amical pour que chacun puisse enfin exprimer ce qu’il ressent, ce qu’il a sur le cœur, et qu’il tait sûrement
depuis bien longtemps pour conserver les apparences.
Mettre à l’épreuve leur amour et leur amitié, voir ce qu’il en reste après la tempête des silences brisés et des colères libérées. .
Atrium 1 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Comédie Amis pour la vie
L’événement Comédie Amis pour la vie Dax a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Grand Dax
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