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AGENDA · Saints-en-Puisaye

Comédie chantante La vie qui chante créée et interprétée par Agnès de Marco route de Ste Colombe Saints-en-Puisaye

samedi 12 septembre 2026 · route de Ste Colombe · Saints-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
route de Ste Colombe
Adresse
Le Moulin de Hausse-Côte
Ville
89520 Saints-en-Puisaye
Département
Yonne
Tarif
0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Saints-en-Puisaye

La vie qui chante

route de Ste Colombe Le Moulin de Hausse-Côte Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 21:00:00
fin : 2026-09-12 22:15:00

Date(s) :
2026-09-12

Agnès de Marco nous embarque dans une émission de radio la vie qui chante , laquelle célèbre les chansons qui nous touchent, nous bousculent et nous rassemblent. Entre interviews, confidences et moments musicaux, chaque invitée se dévoile le temps d’un refrain.
Une chanson… et tout revient un souvenir, une émotion, une histoire.
De quoi repartir avec le sourire et peut-être même un air dans la tête.   .

route de Ste Colombe Le Moulin de Hausse-Côte Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 84 44 06  contact@haussecote.fr

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English : La vie qui chante

L’événement La vie qui chante Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !