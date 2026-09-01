Comédie chantante La vie qui chante créée et interprétée par Agnès de Marco route de Ste Colombe Saints-en-Puisaye

Informations pratiques

Saints-en-Puisaye

La vie qui chante

route de Ste Colombe Le Moulin de Hausse-Côte Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 21:00:00

fin : 2026-09-12 22:15:00

Date(s) :

2026-09-12

Agnès de Marco nous embarque dans une émission de radio la vie qui chante , laquelle célèbre les chansons qui nous touchent, nous bousculent et nous rassemblent. Entre interviews, confidences et moments musicaux, chaque invitée se dévoile le temps d’un refrain.

Une chanson… et tout revient un souvenir, une émotion, une histoire.

De quoi repartir avec le sourire et peut-être même un air dans la tête. .

route de Ste Colombe Le Moulin de Hausse-Côte Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 84 44 06 contact@haussecote.fr

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English : La vie qui chante

L’événement La vie qui chante Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !