Nuit de la chauve-souris au Moulin de Vanneau, Moulin deVanneau, Saints-en-Puisaye

Informations pratiques

Nuit de la chauve-souris au Moulin de Vanneau Vendredi 4 septembre, 18h30 Moulin deVanneau Yonne

Entrée libre, gratuite, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T18:30:00+02:00 – 2026-09-04T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-04T18:30:00+02:00 – 2026-09-04T22:30:00+02:00

Partez à la découverte des chauves-souris lors d’une soirée conviviale au Moulin de Vanneau !

Au programme : la projection du film » Une vie de Grand rhinolophe « , suivie d’un temps d’échange, puis d’une sortie nocturne en compagnie de Ludovic Jouve, chiroptérologue. Grâce à sa batbox, vous pourrez écouter les ultrasons émis par les chauves-souris et partir à leur rencontre dans leur environnement naturel.

Possibilité de se restaurer sur place.

Moulin deVanneau saints en puisaye Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « m.rescan@cc-puisayeforterre.fr »}]

Partez à la découverte des chauves-souris lors d’une soirée conviviale au Moulin de Vanneau !

CCPF