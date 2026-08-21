Nuit de la chauve-souris au Moulin de Vanneau, Moulin deVanneau, Saints-en-Puisaye
vendredi 4 septembre 2026 · Moulin deVanneau · Saints-en-Puisaye
Informations pratiques
Nuit de la chauve-souris au Moulin de Vanneau Vendredi 4 septembre, 18h30 Moulin deVanneau Yonne
Entrée libre, gratuite, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T18:30:00+02:00 – 2026-09-04T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-04T18:30:00+02:00 – 2026-09-04T22:30:00+02:00
Partez à la découverte des chauves-souris lors d’une soirée conviviale au Moulin de Vanneau !
Au programme : la projection du film » Une vie de Grand rhinolophe « , suivie d’un temps d’échange, puis d’une sortie nocturne en compagnie de Ludovic Jouve, chiroptérologue. Grâce à sa batbox, vous pourrez écouter les ultrasons émis par les chauves-souris et partir à leur rencontre dans leur environnement naturel.
Possibilité de se restaurer sur place.
Moulin deVanneau saints en puisaye Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « m.rescan@cc-puisayeforterre.fr »}]
Partez à la découverte des chauves-souris lors d’une soirée conviviale au Moulin de Vanneau !
CCPF
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