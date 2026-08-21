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AGENDA · Saints-en-Puisaye

Nuit de la chauve-souris au Moulin de Vanneau, Moulin deVanneau, Saints-en-Puisaye

vendredi 4 septembre 2026 · Moulin deVanneau · Saints-en-Puisaye

Nuit de la chauve-souris au Moulin de Vanneau, Moulin deVanneau, Saints-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Lieu
Moulin deVanneau
Adresse
saints en puisaye
Ville
89520 Saints-en-Puisaye
Département
Yonne
Tarif
Entrée libre, gratuite, sans inscription

Nuit de la chauve-souris au Moulin de Vanneau Vendredi 4 septembre, 18h30 Moulin deVanneau Yonne

Entrée libre, gratuite, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T18:30:00+02:00 – 2026-09-04T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-04T18:30:00+02:00 – 2026-09-04T22:30:00+02:00

Partez à la découverte des chauves-souris lors d’une soirée conviviale au Moulin de Vanneau !
Au programme : la projection du film  » Une vie de Grand rhinolophe « , suivie d’un temps d’échange, puis d’une sortie nocturne en compagnie de Ludovic Jouve, chiroptérologue. Grâce à sa batbox, vous pourrez écouter les ultrasons émis par les chauves-souris et partir à leur rencontre dans leur environnement naturel.
Possibilité de se restaurer sur place.

Moulin deVanneau saints en puisaye Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « m.rescan@cc-puisayeforterre.fr »}]
Partez à la découverte des chauves-souris lors d’une soirée conviviale au Moulin de Vanneau !

CCPF

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