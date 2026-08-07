Nuit de la Chauve-souris au Moulin de Vanneau Saints-en-Puisaye
vendredi 4 septembre 2026 · Saints-en-Puisaye
Informations pratiques
Saints-en-Puisaye
Nuit de la Chauve-souris au Moulin de Vanneau
Moulin de Vanneau Saints-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04 22:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Partez à la découverte des chauves-souris lors d’une soirée conviviale au Moulin de Vanneau !
Au programme la projection du film Une vie de Grand Rhinolophe , suivie d’un temps d’échange, puis d’une sortie nocturne en compagnie de Ludovic Jouve, chiroptérologue. Grâce à sa batbox, vous pourrez écouter les ultrasons émis par les chauves-souris et partir à leur rencontre dans leur environnement naturel.
Possibilité de se restaurer sur place. .
Moulin de Vanneau Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 48 80 41 76 m.rescan@cc-puisayeforterre.fr
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English : Nuit de la Chauve-souris au Moulin de Vanneau
L’événement Nuit de la Chauve-souris au Moulin de Vanneau Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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