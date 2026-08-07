Informations pratiques

Saints-en-Puisaye

Nuit de la Chauve-souris au Moulin de Vanneau

Moulin de Vanneau Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 18:00:00

fin : 2026-09-04 22:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Partez à la découverte des chauves-souris lors d’une soirée conviviale au Moulin de Vanneau !

Au programme la projection du film Une vie de Grand Rhinolophe , suivie d’un temps d’échange, puis d’une sortie nocturne en compagnie de Ludovic Jouve, chiroptérologue. Grâce à sa batbox, vous pourrez écouter les ultrasons émis par les chauves-souris et partir à leur rencontre dans leur environnement naturel.

Possibilité de se restaurer sur place. .

Moulin de Vanneau Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 48 80 41 76 m.rescan@cc-puisayeforterre.fr

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English : Nuit de la Chauve-souris au Moulin de Vanneau

L’événement Nuit de la Chauve-souris au Moulin de Vanneau Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)