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AGENDA · Montpellier

COMÉDIE DES BOUQUINISTES Montpellier

samedi 11 juillet 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
Allée Jean de Lattre de Tassigny
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

COMÉDIE DES BOUQUINISTES

Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-09-02

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-29 2026-09-02 2026-09-05 2026-09-09 2026-09-12 2026-09-16

Marché bouquiniste le samedi et le mercredi toute l’année sur l’esplanade à Montpellier allée Jean de Lattre de Tassigny……
Marché bouquiniste le samedi et le mercredi toute l’année sur l’esplanade à Montpellier allée Jean de Lattre de Tassigny……   .

Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie  

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English : COMÉDIE DES BOUQUINISTES

March%E9 bookstall on Saturdays and Wednesdays all year round on the Montpellier esplanade, Allée Jean de Lattre de Tassigny……

L’événement COMÉDIE DES BOUQUINISTES Montpellier a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT MONTPELLIER

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