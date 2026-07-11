Informations pratiques

Montpellier

COMÉDIE DES BOUQUINISTES

Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-29 2026-09-02 2026-09-05 2026-09-09 2026-09-12 2026-09-16

Marché bouquiniste le samedi et le mercredi toute l’année sur l’esplanade à Montpellier allée Jean de Lattre de Tassigny……

Marché bouquiniste le samedi et le mercredi toute l’année sur l’esplanade à Montpellier allée Jean de Lattre de Tassigny…… .

Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : COMÉDIE DES BOUQUINISTES

March%E9 bookstall on Saturdays and Wednesdays all year round on the Montpellier esplanade, Allée Jean de Lattre de Tassigny……

L’événement COMÉDIE DES BOUQUINISTES Montpellier a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT MONTPELLIER