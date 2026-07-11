COMÉDIE DES BOUQUINISTES Montpellier
samedi 11 juillet 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
COMÉDIE DES BOUQUINISTES
Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-29 2026-09-02 2026-09-05 2026-09-09 2026-09-12 2026-09-16
Marché bouquiniste le samedi et le mercredi toute l’année sur l’esplanade à Montpellier allée Jean de Lattre de Tassigny……
Marché bouquiniste le samedi et le mercredi toute l’année sur l’esplanade à Montpellier allée Jean de Lattre de Tassigny…… .
Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : COMÉDIE DES BOUQUINISTES
March%E9 bookstall on Saturdays and Wednesdays all year round on the Montpellier esplanade, Allée Jean de Lattre de Tassigny……
L’événement COMÉDIE DES BOUQUINISTES Montpellier a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT MONTPELLIER
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