Comédie française Le Cid avec Benjamin Lavernhe Cinéma Le Sélect Granville

Granville

Comédie française Le Cid avec Benjamin Lavernhe

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 16:00:00

fin : 2026-05-17 19:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Pièce emblématique et intemporelle, Le Cid raconte l’histoire de Rodrigue et Chimène, deux jeunes amants dont le destin bascule lorsque le père de Rodrigue est giflé par le comte Don Gomès, père de Chimène. Contraint par l’honneur de venger son père, Rodrigue se retrouve à tuer en duel celui de la femme qu’il aime. Chimène, déchirée entre amour et devoir, réclame justice au Roi, tandis que l’Infante tait elle aussi ses propres sentiments pour Rodrigue.

Une tragédie de l’amour et de l’honneur, haletante de bout en bout.

Dans la mise en scène de Denis Podalydès, avec la troupe de la Comédie-Française dont Benjamin Lavernhe dans le rôle-titre, ce classique incontournable est sublimé par une scénographie d’Éric Ruf et des costumes signés Christian Lacroix.

Séance unique durée 2h35. .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Comédie française Le Cid avec Benjamin Lavernhe

L’événement Comédie française Le Cid avec Benjamin Lavernhe Granville a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Granville Terre et Mer