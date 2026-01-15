Comédie La véritable fausse histoire de Jack l’éventreur Mutzig

Informations pratiques

Mutzig

Comédie La véritable fausse histoire de Jack l’éventreur

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07 21:30:00

Date(s) :

2026-11-07

L’équipe déjantée de Qui veut la peau de Sherlock Holmes ? revient avec une enquête policière hilarante, absurde et rythmée au son d’un piano en live !

Le sang n’a que trop coulé dans les brumes de Londres ! Le célèbre tueur au couteau, Jack l’Éventreur, a enfin été identifié.

Macnaghten, l’inattendu nouveau chef de Scotland Yard — promu pour avoir réussi là où tous ont échoué —, fanfaronne et revient sur le succès de son enquête sous le regard d’Andrew Long, un journaliste aussi curieux que taquin. La vérité s’avérera-t-elle vraie ?

Entre pastiche victorien et vaudeville macabre, ce huis clos réinvente l’histoire à coups de quiproquos, d’anachronismes assumés, de jeux de mots et de ruptures de ton. Une comédie hautement originale qui n’apporte (presque) aucune réponse… mais qui vous garantit un moment de pur rire !

Avis de la presse & du public

La presse en parle

Sous le brouillard de Whitechapel… piano live, humour noir et anachronismes assumés l’histoire sanglante de Jack l’Éventreur se transforme en une comédie délicieusement absurde. On rit là où l’on devrait frissonner. — La Tribune de Lyon

Une nouvelle comédie originale au rythme effréné qui taille dans la légende avec un humour tranchant et irrésistible. — BFM Lyon (Top Sorties)

Le public adore (BilletRéduc)

Quelle soirée ! Quels génies ! Ce spectacle devrait être remboursé par la Sécurité Sociale ! Le rire c’est la vie ! — Samira

Des comédiens formidables, une intrigue bien construite et du rire, du rire, du rire ! Merci pour ce moment ! — Lisa

Quelle troupe, quelle énergie ! Une mise en scène impeccable, un rythme effréné, du comique de situation et une belle écriture. On ressort ébouriffés et heureux. — Clo

Spectacle totalement loufoque ! Les acteurs nous emportent du début à la fin dans leur galerie de personnages… Un vrai régal ! — Sarah

Distribution & Équipe artistique

Écriture Nicolas Delahaye

Mise en scène Titouan Bodin et Nicolas Delahaye

Composition & Piano live Rodolphe Wuilbaut (assisté de Titouan Bodin)

Sur scène (Distribution)

Titouan Bodin Andrew Long / Monro

Nicolas Delahaye Johnson / Préfet Warren

Rodolphe Wuilbaut Melville Macnaghten

Création Lumières Titouan Bodin

Création Décors Nicolas Delahaye

Production Absurdie & Compagnie

Informations pratiques & Horaires

Genre Comédie absurde en piano live (Pastiche policier / Humour noir)

Public : tout public à partir de 8 ans

Durée 1h20

Placement Numéroté

Convivialité Buvette et petite restauration accessibles sur place 1h avant le spectacle (dès 19h00) ainsi qu’après la représentation. .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The zany cast of *Who Wants to Kill Sherlock Holmes?* is back with a hilarious, absurd mystery set to the rhythm of live piano music!

L’événement Comédie La véritable fausse histoire de Jack l’éventreur Mutzig a été mis à jour le 2026-08-28 par Espace Rohan de Mutzig