Informations pratiques

Langres

Comédie Louise Morstan La Marmotte rouge

Théâtre Michel Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 49 – 49 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Tout public

Retrouvez la compagnie du Quiproquo Tour dans une comédie déjantée aussi drôle que surprenante à partager entre amis ou en famille le 23 octobre à 20h30 au Théâtre de Langres ! “Quand on a grandi dans le sillon de Mary Morstan, marché dans les pas de l’illustre Dr Watson et que votre parrain n’est autre que le légendaire Sherlock Holmes, ça vous forge un sacré caractère. On dit souvent que les chiens ne font pas des chats, et cette maxime s’applique admirablement à Louise Morstan. Paris, le 14 avril 1924. Louise Morstan a récemment rejoint le cercle très exclusif des femmes détectives en succédant à sa mère: À peine installée, une mission obscure et top secrète lui est confiée. Il s’agit de sauver la France ! Rien que ça.” Plongez avec nous dans le Paris des années 20, à l’aube des Jeux Olympiques et rencontrez une multitude de personnages qui se succéderont pour vous faire voyager, enquêter mais surtout rire aux larmes! Après le succès de ses dernières pièces, la compagnie du Quiproquo Tour, originaire d’Alsace, vous propose sa toute nouvelle création, de l’écriture à la fabrication du décor en passant par la confection des costumes, la troupe ne laisse rien au hasard pour vous transporter dans son univers!

À partir de 7 ans

Durée: 90 min

Une création écrite et mise en scène par Pascal ERDINGER .

Théâtre Michel Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

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L’événement Comédie Louise Morstan La Marmotte rouge Langres a été mis à jour le 2026-08-15 par Antenne du Pays de Langres