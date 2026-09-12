Comédie Musicale – Les Dépisteuses, Salle André Ravache, Le Pouliguen

Informations pratiques

Comédie Musicale – Les Dépisteuses Jeudi 8 octobre, 20h30 Salle André Ravache Loire-Atlantique

15, 8, 13

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T21:10:00+02:00

Fin : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T21:10:00+02:00

A l’occasion d’Octobre Rose, la Ville accueille « Les Dépisteuses », une création originale de la compagnie La Belle Histoire.

À travers les personnages de Solange et Delphine, deux femmes pétillantes, généreuses et pleines d’humour, le spectacle aborde avec délicatesse le dépistage du cancer du sein. Entre chansons, théâtre et échanges avec le public, cette représentation transforme un sujet de santé publique en un moment chaleureux, positif et profondément humain.

À l’issue de la représentation, un temps d’échange permettra au public de partager ses questions et ses expériences, avec les comédiennes mais aussi avec le Docteur Hélène Senellart, médecin oncologue à l’institut de cancérologie de l’ouest (ICO).

Tout public à partir de 11 ans.

Placement libre. Places assises.

**Ouverture de la billetterie à compter du samedi 5 septembre. **

***En vente dans les différents bureaux de La Baule – Presqu’île de Guérande Tourisme, par téléphone au 02 40 24 34 44 ou sur notre site internet. ***

Billet non échangeable et non remboursable.

À travers les personnages de Solange et Delphine, deux femmes pétillantes, généreuses et pleines d’humour, le spectacle aborde avec délicatesse le dépistage du cancer du sein. Au programme : chansons, théâtre et échanges avec le public. Tout public à partir de 11 ans.

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}]

A l’occasion d’Octobre Rose, la Ville accueille « Les Dépisteuses », une création originale de la compagnie La Belle Histoire. Culture Famille