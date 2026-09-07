Une tasse de ciné, Cinéma Pax, Le Pouliguen

Informations pratiques

Une tasse de ciné Jeudi 17 septembre, 14h15 Cinéma Pax Loire-Atlantique

– Entrée: 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T14:15:00+02:00 – 2026-09-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T14:15:00+02:00 – 2026-09-17T16:00:00+02:00

En partenariat avec le cinéma Pax, savourez « Cinque Secondi de Paolo Virzi » et venez échanger à la Micro-Folie.

En partenariat avec le cinéma Pax, savourez « Cinque Secondi de Paolo Virzi » et venez échanger à la Micro-Folie.

Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]

En partenariat avec le cinéma Pax, savourez « Cinque Secondi de Paolo Virzi » et venez échanger à la Micro-Folie. Cinéma Conférence / Rencontre