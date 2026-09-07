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Une tasse de ciné, Cinéma Pax, Le Pouliguen

jeudi 17 septembre 2026 · Cinéma Pax · Le Pouliguen

Une tasse de ciné, Cinéma Pax, Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Cinéma Pax
Adresse
5 rue Maréchal Joffre, 44510 Le Pouliguen
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif
- Entrée: 5

Une tasse de ciné Jeudi 17 septembre, 14h15 Cinéma Pax Loire-Atlantique

– Entrée: 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T14:15:00+02:00 – 2026-09-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T14:15:00+02:00 – 2026-09-17T16:00:00+02:00

En partenariat avec le cinéma Pax, savourez « Cinque Secondi de Paolo Virzi » et venez échanger à la Micro-Folie.

En partenariat avec le cinéma Pax, savourez « Cinque Secondi de Paolo Virzi » et venez échanger à la Micro-Folie.

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En partenariat avec le cinéma Pax, savourez « Cinque Secondi de Paolo Virzi » et venez échanger à la Micro-Folie. Cinéma Conférence / Rencontre

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