Une tasse de ciné, Cinéma Pax, Le Pouliguen
jeudi 17 septembre 2026 · Cinéma Pax · Le Pouliguen
Informations pratiques
Une tasse de ciné Jeudi 17 septembre, 14h15 Cinéma Pax Loire-Atlantique
– Entrée: 5
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T14:15:00+02:00 – 2026-09-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T14:15:00+02:00 – 2026-09-17T16:00:00+02:00
En partenariat avec le cinéma Pax, savourez « Cinque Secondi de Paolo Virzi » et venez échanger à la Micro-Folie.
En partenariat avec le cinéma Pax, savourez « Cinque Secondi de Paolo Virzi » et venez échanger à la Micro-Folie.
Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]
En partenariat avec le cinéma Pax, savourez « Cinque Secondi de Paolo Virzi » et venez échanger à la Micro-Folie. Cinéma Conférence / Rencontre
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