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Théâtre en folie, Micro-Folie, Le Pouliguen

vendredi 18 septembre 2026 · Micro-Folie · Le Pouliguen

Théâtre en folie, Micro-Folie, Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Micro-Folie
Adresse
Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre, 44510 Le Pouliguen
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif
- Entrée libre: 0

Théâtre en folie Vendredi 18 septembre, 15h00 Micro-Folie Loire-Atlantique

– Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Projection de « Un beau dimanche de septembre » de Ugo Betti avec Claude Rich et Suzanne Flon.

Projection de « Un beau dimanche de septembre » de Ugo Betti avec Claude Rich et Suzanne Flon.

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Projection de « Un beau dimanche de septembre » de Ugo Betti avec Claude Rich et Suzanne Flon. Projection de « Un beau dimanche de septembre » de Ugo Betti avec Claude Rich et Suzanne Flon. Culture Loisirs

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