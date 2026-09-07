Théâtre en folie, Micro-Folie, Le Pouliguen

Informations pratiques

Théâtre en folie Vendredi 18 septembre, 15h00 Micro-Folie Loire-Atlantique

– Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Projection de « Un beau dimanche de septembre » de Ugo Betti avec Claude Rich et Suzanne Flon.

Projection de « Un beau dimanche de septembre » de Ugo Betti avec Claude Rich et Suzanne Flon.

Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]

Projection de « Un beau dimanche de septembre » de Ugo Betti avec Claude Rich et Suzanne Flon. Projection de « Un beau dimanche de septembre » de Ugo Betti avec Claude Rich et Suzanne Flon. Culture Loisirs