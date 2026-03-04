Comédie musicale « Orgueil & Préjugés… ou presque » de Johanna Boyé, Théâtre Splendor, Aoste

Comédie musicale « Orgueil & Préjugés… ou presque » de Johanna Boyé Lundi 9 mars, 20h30 Théâtre Splendor

Début : 2026-03-09T20:30:00+01:00 – 2026-03-09T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-09T20:30:00+01:00 – 2026-03-09T22:30:00+01:00

Une adaptation irrévérencieuse, humoristique et parodique d’«Orgueil et Préjugés» (le célèbre roman de Jane Austen) avec un casting 100% féminin. Comme dans le roman, la dramaturgie est centrée sur la vie des cinq sœurs Bennet et de leur mère, prête à tout pour les marier. Les préparatifs du prochain bal occupent tous les esprits… Malgré les préjugés qu’Elisabeth Bennet et Mr Darcy, un jeune et riche aristocrate, ont l’un envers l’autre, les deux jeunes gens fi nissent par tomber amoureux.

Dans cette adaptation, l’intrigue est présentée du point de vue des femmes domestiques, qui rejouent et s’emparent avec ironie du destin de leurs maîtresses. Accompagnées d’une musicienne, elles racontent avec turbulence et drôlerie les péripéties de ces jeunes fi lles et des hommes qui les entourent. «Pride and Prejudice (sort of)» est le succès londonien de ces dernières années. La folie, la fantaisie et l’humour d’Isobel McArthur ont infusé les situations, les personnages pour donner un texte décapant et férocement drôle. Découvrez la version française signée Virginie Hocq et JeanMarc Victor, dans une mise en scène de Johanna Boyé, pour la première fois à Paris!

Dans le cadre de la Saison Culturelle

Théâtre Splendor Rue Festaz, Aoste Aoste 11100 Vallée d'Aoste

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie