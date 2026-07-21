Comédie musicale Promenade avec Mary par la troupe Le Théâtre du Damier Salle des Fêtes Arromanches-les-Bains
jeudi 6 août 2026 · Salle des Fêtes · Arromanches-les-Bains
Informations pratiques
Arromanches-les-Bains
Comédie musicale Promenade avec Mary par la troupe Le Théâtre du Damier
Salle des Fêtes 11 place du 6 juin 1944 Arromanches-les-Bains Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Comédie musicale Promenade avec Mary par la troupe Le Théâtre du Damier
Un spectacle musical entremêlant le théâtre, le chant et la danse avec 22 interprètes sur scène âgés de 7 à 67 ans.
Tournée 2026 Du Théâtre du Damier dans le Bessin
Comédie musicale Promenade avec Mary
Mercredi 29 juillet 20h30 Isigny-sur-Mer, salle des fêtes
Jeudi 30 juillet 20h30 Le Molay Littry, salle des fêtes
Samedi 1er août 20h30 Grandcamp-Maisy, salle Omnisports
Dimanche 2 août 20h30 Port-en-Bessin, salle des fêtes
Mardi 4 août 20h30 Ver-sur-Mer, salle Saint Exupéry
Jeudi 6 août 20h30 Arromanches, salle des fêtes
L’ADTLB accueille, depuis de nombreuses années, le Théâtre du Damier pour une tournée de théâtre dans le Bessin. A chacune de ses venues, la troupe nous a toujours ravis par la qualité de ses spectacles.
Créé en 1993, le Théâtre du Damier est une école de théâtre et de comédie musicale de 300 élèves installée en Seine-et-Marne.
Cette année il nous propose une comédie musicale Promenade avec Mary .
Dans leur maison londonienne, trois enfants rêvent d’une nounou douce et magique, à l’opposé de la discipline stricte souhaitée par leurs parents.
L’arrivée de Mary transforme leur quotidien en aventures, chansons et magie, et redonne peu à peu joie et rêve à toute la famille.
Un spectacle musical entremêlant le théâtre, le chant et la danse avec 22 interprètes sur scène âgés de 7 à 67 ans.
Spectacle organisé en collaboration avec l’Association Arromanches Loisirs Culture.
Gratuit Libre participation .
Salle des Fêtes 11 place du 6 juin 1944 Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr
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English : Comédie musicale Promenade avec Mary par la troupe Le Théâtre du Damier
Musical A Walk with Mary by the Le Théâtre du Damier theatre company
A musical show blending theatre, singing and dance, featuring 22 performers on stage aged between 7 and 67.
L’événement Comédie musicale Promenade avec Mary par la troupe Le Théâtre du Damier Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Bayeux Intercom
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