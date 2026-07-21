Comédie musicale Promenade avec Mary par la troupe Le Théâtre du Damier Salle des Fêtes Arromanches-les-Bains

Informations pratiques

Arromanches-les-Bains

Comédie musicale Promenade avec Mary par la troupe Le Théâtre du Damier

Salle des Fêtes 11 place du 6 juin 1944 Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Comédie musicale Promenade avec Mary par la troupe Le Théâtre du Damier

Un spectacle musical entremêlant le théâtre, le chant et la danse avec 22 interprètes sur scène âgés de 7 à 67 ans.

Tournée 2026 Du Théâtre du Damier dans le Bessin

Comédie musicale Promenade avec Mary

Mercredi 29 juillet 20h30 Isigny-sur-Mer, salle des fêtes

Jeudi 30 juillet 20h30 Le Molay Littry, salle des fêtes

Samedi 1er août 20h30 Grandcamp-Maisy, salle Omnisports

Dimanche 2 août 20h30 Port-en-Bessin, salle des fêtes

Mardi 4 août 20h30 Ver-sur-Mer, salle Saint Exupéry

Jeudi 6 août 20h30 Arromanches, salle des fêtes

L’ADTLB accueille, depuis de nombreuses années, le Théâtre du Damier pour une tournée de théâtre dans le Bessin. A chacune de ses venues, la troupe nous a toujours ravis par la qualité de ses spectacles.

Créé en 1993, le Théâtre du Damier est une école de théâtre et de comédie musicale de 300 élèves installée en Seine-et-Marne.

Cette année il nous propose une comédie musicale Promenade avec Mary .

Dans leur maison londonienne, trois enfants rêvent d’une nounou douce et magique, à l’opposé de la discipline stricte souhaitée par leurs parents.

L’arrivée de Mary transforme leur quotidien en aventures, chansons et magie, et redonne peu à peu joie et rêve à toute la famille.

Un spectacle musical entremêlant le théâtre, le chant et la danse avec 22 interprètes sur scène âgés de 7 à 67 ans.

Spectacle organisé en collaboration avec l’Association Arromanches Loisirs Culture.

Gratuit Libre participation .

Salle des Fêtes 11 place du 6 juin 1944 Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

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English : Comédie musicale Promenade avec Mary par la troupe Le Théâtre du Damier

Musical A Walk with Mary by the Le Théâtre du Damier theatre company

A musical show blending theatre, singing and dance, featuring 22 performers on stage aged between 7 and 67.

L’événement Comédie musicale Promenade avec Mary par la troupe Le Théâtre du Damier Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Bayeux Intercom