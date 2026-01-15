Comédie Qui veut la peau de Sherlock Holmes ? Mutzig

Informations pratiques

Mutzig

Comédie Qui veut la peau de Sherlock Holmes ?

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-08 16:00:00

fin : 2026-11-08 17:30:00

Date(s) :

2026-11-08

Glissez-vous dans la peau de les neurones de Holmes, aiguisez votre sens de la déduction (et de l’absurde) et décidez vous-même de l’issue de l’enquête !

Londres, novembre 1895. Le mythique détective Sherlock Holmes se retrouve dans la pire des tourmentes il est sur le point d’être condamné à mort pour un double homicide !

Les preuves accumulées par ce demeuré d’inspecteur Lestrade sont accablantes. Problème la mémoire récente de Holmes accuse de sérieuses lacunes, l’empêchant de prouver son innocence… ou de réaliser qu’il est bel et bien coupable ! Les membres de son entourage — Mary et John Watson, son frère Mycroft ou sa logeuse Mrs. Hudson — cachent-ils un rôle dans cette ténébreuse affaire ?

Dans ce spectacle rythmé par du piano joué en direct, c’est le public qui incarne les neurones de Sherlock Holmes ! Grâce à vos capacités d’observation et de déduction, vous devrez démêler le vrai du faux face à une galerie de six personnages hauts en couleur.

C’est l’auditoire qui tranche et qui choisit la fin du spectacle !

Avis Presse & Public

Une comédie d’enquête absurde au rythme effréné ! La pièce est un véritable bijou intelligent, drôle et prenant… — BFM Lyon (Top Sorties)

Un trio d’acteurs plein d’énergie, zéro temps mort et beaucoup de rires. On ressort avec le sourire. — Public (BilletRéduc)

C’était exceptionnel, je n’ai jamais autant ri. Il est certain que j’aurai des courbatures aux joues demain. — Public (BilletRéduc)

Distribution

Texte & Mise en scène Titouan Bodin et Nicolas Delahaye

Composition & Piano live Rodolphe Wuilbaut

Comédiens Titouan Bodin, Nicolas Delahaye, Rodolphe Wuilbaut

Production Absurdie & Compagnie

Informations pratiques & Horaires

Genre Comédie d’enquête absurde et participative en piano live

Durée 1h20

Public Tout public à partir de 8 ans

Placement Numéroté

Convivialité Buvette et petite restauration accessibles sur place 1h avant le spectacle (dès 15h00) ainsi qu’après la représentation.

Le plus pour les familles L’Atelier des Petits Artistes !

La Scène de Mutzig lance l’Atelier des Petits Artistes, un nouveau service de garde de qualité conçu pour les familles. Pendant que vous profitez pleinement des spectacles dominicaux à 16h, vos enfants, de jeunes explorateurs, s’éveillent à l’art et à la créativité, encadrés par des professionnels de l’Animation Jeunesse de Mutzig. Ce concept simple et ingénieux vise à rendre la culture accessible à tous en levant les contraintes pour les parents de jeunes enfants.

Toutes les informations sur notre site. .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

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English :

Step into the shoes of Holmes’s neurons, sharpen your sense of deduction (and the absurd), and decide for yourself how the investigation will end!

L’événement Comédie Qui veut la peau de Sherlock Holmes ? Mutzig a été mis à jour le 2026-08-28 par Espace Rohan de Mutzig