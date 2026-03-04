Comedy’On Tour, Pélousse Paradise, Alès

Comedy’On Tour Jeudi 19 mars, 20h30 Pélousse Paradise Gard

16 €, 12 € – de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T20:30:00+01:00 – 2026-03-19T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-19T20:30:00+01:00 – 2026-03-19T22:00:00+01:00

3 humoristes sur scène, 3 univers différents… et une seule mission : vous faire pleurer de rire !

Une soirée où les blagues sentent le soleil, la lavande et le pastis (mais sans modération côté rires) !

Pélousse Paradise 3 rue Josué Louche, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 68 22 – 06 03 01 44 54 https://www.pelousseparadise.org [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 01 44 54 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.pelousseparadise.org »}]

Préparez-vous pour une soirée 100 % rire et accent du Sud ! Théâtre Humour