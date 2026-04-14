RGO vide son dressing, Urban Parc, Alès
RGO vide son dressing, Urban Parc, Alès samedi 18 avril 2026.
RGO vide son dressing Samedi 18 avril, 14h00 Urban Parc Gard
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00
Venez vous re-saper pour la belle saison et gagner de nombreux lot en composant les meilleurs looks.
RGO passera votre musique et vos dédicaces en direct
En clôture, Skaroh nous fera un set techno groove.
Urban Parc 17 rue Marcel Paul, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 43 35 76 https://www.urbanparc.fr
Un vide dressing, un concours de look, un plateau radio et un Dj set ! Vide-dressing Radio
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