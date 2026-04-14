Spectacle, Médiathèque Alphonse Daudet – Forum, Alès

Spectacle Samedi 18 avril, 15h00 Médiathèque Alphonse Daudet – Forum Gard

Sans réservations. Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00

Des histoires frémissantes où le petit frisson de l’effroi est balayé avec légèreté. La gaieté et la subtilité y font bon ménage comme un sourire ou une chanson.

Le conteur vif, drôle et surprenant tourne autour du plus doux des symboles de la peur : l’épouvantail.

Sans incription, dans la limite des places disponibles

Médiathèque Alphonse Daudet – Forum 24 rue Edgar Quinet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 91 20 30 https://www.mediatheque-ales.fr https://www.facebook.com/mediatheque.ales [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 91 20 30 »}]

Même pas peur d’abord spectacle enfants