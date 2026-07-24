AGENDA · Meyssac
Comice agricole de Meyssac Meyssac
samedi 1 août 2026 · Meyssac
Informations pratiques
Meyssac
Comice agricole de Meyssac
Versailles Meyssac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 07:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Toute la journée: animations, buvette et restauration, exposition matériel agricole, chevaux, moutons, cochons .
Versailles Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 55 21
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English : Comice agricole de Meyssac
L’événement Comice agricole de Meyssac Meyssac a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme
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