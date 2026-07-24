Informations pratiques

Meyssac

Comice agricole de Meyssac

Versailles Meyssac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 07:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Toute la journée: animations, buvette et restauration, exposition matériel agricole, chevaux, moutons, cochons .

Versailles Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 55 21

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English : Comice agricole de Meyssac

L’événement Comice agricole de Meyssac Meyssac a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme