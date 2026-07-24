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AGENDA · Meyssac

Comice agricole de Meyssac Meyssac

samedi 1 août 2026 · Meyssac

Comice agricole de Meyssac Meyssac

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Versailles
Ville
19500 Meyssac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Meyssac

Comice agricole de Meyssac

Versailles Meyssac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 07:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Toute la journée: animations, buvette et restauration, exposition matériel agricole, chevaux, moutons, cochons   .

Versailles Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 55 21 

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English : Comice agricole de Meyssac

L’événement Comice agricole de Meyssac Meyssac a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme

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