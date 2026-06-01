Comice agricole du Pays Bigouden Plozévet
Comice agricole du Pays Bigouden Plozévet samedi 29 août 2026.
Plozévet
Comice agricole du Pays Bigouden
39b Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Rencontre du monde agricole et rural , dans un souci de communication , auprès d’ un public initié ou pas . De nombreuses animations avec en point d’ orgue 1 concours de bovins , et surtout de vaches laitières présentées par des éleveurs passionnés de leurs métier et de l’ élevage.
Un concours avec des enfants qui suivent les traces de leurs parents et présenteront sur le ring des animaux dressés à la perfection .
Une présentation de chevaux de moutons et autres chèvres complétera la partie animale .
Les producteurs locaux comme tout un chacun sont invités à présenter et vendre leurs productions.
A midi un repas servi par les associations locales sera proposé au prix de 15 euros . .
39b Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 83 33 65 30
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English :
L’événement Comice agricole du Pays Bigouden Plozévet a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Destination Pays Bigouden
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