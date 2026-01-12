Comice agricole et brocante foire commerciale Dun-le-Palestel
place du champ de foire Dun-le-Palestel Creuse
Lors du Comice agricole de Dun le Palestel, la brocante et foire commerciale se déroulent à partir de 8:30. Pour toutes inscriptions pour la brocante 06 60 27 24 87. .
place du champ de foire Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 01 30
