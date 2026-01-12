Comice agricole et brocante foire commerciale Dun-le-Palestel

Comice agricole et brocante foire commerciale

place du champ de foire Dun-le-Palestel Creuse

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

2026-08-29

Lors du Comice agricole de Dun le Palestel, la brocante et foire commerciale se déroulent à partir de 8:30. Pour toutes inscriptions pour la brocante 06 60 27 24 87. .

place du champ de foire Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 01 30

