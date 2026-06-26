AGENDA · Saint-Yrieix-le-Déjalat
Comice agricole Saint-Yrieix-le-Déjalat
samedi 29 août 2026 · Saint-Yrieix-le-Déjalat
Informations pratiques
Saint-Yrieix-le-Déjalat
Comice agricole
Salle des fêtes Saint-Yrieix-le-Déjalat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Informations à venir .
Salle des fêtes Saint-Yrieix-le-Déjalat 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 76 76 61 comitearedien19300@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Comice agricole
L’événement Comice agricole Saint-Yrieix-le-Déjalat a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
À voir aussi à Saint-Yrieix-le-Déjalat (Corrèze)
- A la rencontre des plantes des sorcières Saint-Yrieix-le-Déjalat 17 juillet 2026
- Concours de pétanque Saint-Yrieix-le-Déjalat 26 juillet 2026
- Vide greniers et randonnée Saint-Yrieix-le-Déjalat 30 août 2026
- Fête de la châtaigne Saint-Yrieix-le-Déjalat 10 octobre 2026