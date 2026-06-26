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AGENDA · Saint-Yrieix-le-Déjalat

Comice agricole Saint-Yrieix-le-Déjalat

samedi 29 août 2026 · Saint-Yrieix-le-Déjalat

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
19300 Saint-Yrieix-le-Déjalat
Département
Corrèze
Tarif

Saint-Yrieix-le-Déjalat

Comice agricole

Salle des fêtes Saint-Yrieix-le-Déjalat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Informations à venir   .

Salle des fêtes Saint-Yrieix-le-Déjalat 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 76 76 61  comitearedien19300@gmail.com

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English : Comice agricole

L’événement Comice agricole Saint-Yrieix-le-Déjalat a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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