AGENDA · Saint-Yrieix-le-Déjalat
Concours de pétanque Saint-Yrieix-le-Déjalat
dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Yrieix-le-Déjalat
Informations pratiques
Saint-Yrieix-le-Déjalat
Concours de pétanque
Lachaud Saint-Yrieix-le-Déjalat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
CONCOURS DE PETANQUE
Buvette et restauration sur place .
Lachaud Saint-Yrieix-le-Déjalat 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 04 65 28
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Saint-Yrieix-le-Déjalat a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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