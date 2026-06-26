Informations pratiques

Saint-Yrieix-le-Déjalat

Concours de pétanque

Lachaud Saint-Yrieix-le-Déjalat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

CONCOURS DE PETANQUE

Buvette et restauration sur place .

Lachaud Saint-Yrieix-le-Déjalat 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 04 65 28

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Saint-Yrieix-le-Déjalat a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières