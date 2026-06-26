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AGENDA · Saint-Yrieix-le-Déjalat

Concours de pétanque Saint-Yrieix-le-Déjalat

dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Yrieix-le-Déjalat

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Adresse
Lachaud
Ville
19300 Saint-Yrieix-le-Déjalat
Département
Corrèze
Tarif

Saint-Yrieix-le-Déjalat

Concours de pétanque

Lachaud Saint-Yrieix-le-Déjalat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

CONCOURS DE PETANQUE
Buvette et restauration sur place   .

Lachaud Saint-Yrieix-le-Déjalat 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 04 65 28 

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Saint-Yrieix-le-Déjalat a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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